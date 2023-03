Pai tranca filha de 7 anos em carro para fazer sexo com 3 homens; não foi a primeira vez

Pai tranca filha de 7 anos em carro para fazer sexo com 3 homens Foto ilustrativa - Freepik - @awesomecontent

A polícia de Anápolis, município localizado no estado de Goiás, deteve recentemente a um homem de 42 anos, pai de uma menina de 7, acusado de trancar a filha em um veículo para manter relações sexuais com outros 3 sujeitos no banheiro de uma rodoviária.

Segundo informações, a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima sobre a situação que acontecia no banheiro do espaço de transportes, porém ao chegar ao local, só encontraram o pai da menor.

Embora estivesse sozinho no banheiro, o progenitor, cuja identidade não foi revelada, confessou ter participado do sexo grupal e contou aos oficiais que seu veículo estava no estacionamento da rodoviária.

A descoberta da PM contra o pai da menina

Após acompanhá-lo até o estacionamento, os agentes da polícia militar tiveram mais uma surpresa: dentro do veículo havia uma criança trancada “com o vidro quase completo”. E, embora o pai da menina tenha negado esta versão, a criança contou aos oficiais que não era a primeira vez que uma situação do tipo acontecia.

Por sua vez, o progenitor foi detido inicialmente e levado à Central de Flagrantes da cidade, porém posteriormente acabou liberado. No entanto, agora, o caso foi encaminhado à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) do município do estado de Goiás, que o investigará diante da acusação de abandono de incapaz agravado.

