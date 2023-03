Menino de 4 anos vai dormir na casa da tia pela primeira vez e morre ao cair da janela do quarto andar

Menino de 4 anos morre após cair do quarto andar de prédio (Reprodução/Redes Sociais)

Um menino de apenas 4 anos morreu após cair da janela do quarto andar de um prédio em Bangu, no Rio de Janeiro. A tragédia aconteceu na madrugada da última terça-feira (21), no apartamento da tia da vítima.

Segundo divulgou o “UOL”, Marcelle dos Santos Vicente foi acordada por vizinhos, que a avisaram da queda. Era a primeira vez que o menino dormia na casa da tia.

Heitor Gabriel dos Santos Ferreira chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu e morreu. O apartamento era recém-alugado e não tinha grade de proteção.

Investigação

“A Marcelle foi avisada por pessoas na rua, conhecidos que ligaram para ela. Temos a comprovação de que ela desceu correndo, então está descartado qualquer hipótese de abandono de incapaz com resultado morte. Essa criança foi socorrida e veio a falecer no hospital”, disse o delegado Luiz Henrique Ferreira Guimarães.

A Polícia Civil realizou diligências, ouviu testemunhas, a mãe do menino, Renata dos Santos Ferreira, e pediu uma perícia. O caso é investigado pela 34ª DP.

LEIA TAMBÉM: