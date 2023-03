Lotofácil 2769: veja os números sorteados nesta quarta-feira

Os apostadores que acertarem as 15 dezenas sorteadas pela Lotofácil nesta quarta-feira podem levar para casa um prêmio estimado em R$ 1,5 milhão, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Veja os números sorteados para a Lotofácil desta quarta-feira:

01, 02, 03, 05, 07, 08, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 21, 24, 25

Enxurrada de ganhadores

Nada menos do que 10 apostas dividiram o prêmio principal da loteria no sorteio desta terça-feira, realizado em São Paulo. Deste total, duas apostas foram feitas no Estado de São Paulo: em Jundiaí e na Capital. As demais foram feitas nas cidades de Salvador (BA), Belo Horizonte (MG), Divinópolis (MG), Nepomuceno (MG), Cuiabá (MT), Rio de Janeiro e uma pelo canal eletrônico da Caixa.

Cada um dos sortudos engordou sua conta bancária em R$ 390.423,86. Na segunda faixa de premiação, 866 apostas fizeram 14 pontos e ganharam, cada uma, R$ 696,17.

Veja também o sorteio da Super Sete

O concurso 373 da Super Sete vai pagar nesta quarta-feira um prêmio de R$ 3,3 milhões para o apostador que acertar as sete dezenas sorteadas pela Caixa na mesma ordem do sorteio.

Confira os números sorteados:

6, 2, 6, 1, 6, 2, 3