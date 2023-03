Líder espiritual é preso suspeito de abusos sexuais em SP; veja o que se sabe até agora

O líder religioso Eduardo Santana, de 36 anos, foi preso em Hortolândia, em São Paulo, no último sábado (18). Ele é suspeito de abusar sexualmente de mulheres durante as sessões espirituais.

Pai Du, como é conhecido, foi detido quando se prepara para iniciar uma sessão religiosa. A princípio, ele foi acusado de abusar de oito mulheres, mas desde sua prisão esse número saltou para pelo menos 13. Ao menos 10 vítimas já prestaram depoimento na DDM (Delegacia da Mulher) da cidade.

Como aconteciam os abusos

Os supostos abusos aconteciam durante um “banho espiritual” em uma cachoeira ou dentro do templo.

“Ele induzia elas a praticar atos libidinosos, relatam que em um dos rituais, ele combinava um horário, por volta da meia-noite, em um riacho, uma cachoeira, e arrancava as roupas das vítimas. As vítimas alegam que ele passava a mão nas partes íntimas delas”, disse o delegado, segundo do “UOL”.

Justiça

O TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) manteve a prisão de Eduardo após a audiência de custódia. Ele foi transferido para o sistema prisional de Sumaré, também em São Paulo.

