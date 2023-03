Frentista afirma estar arrependido por ter botado fogo em cliente; delegada do caso dá detalhes

A delegada Magda Hofstaetter, da DHPP (Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa), ouviu na última terça-feira (21) o depoimento de Caio Murilo Lopes dos Santos, cliente incendiado pelo frentista Paulo Sérgio Esperançeta no fim de semana passado, em Curitiba, no Paraná. O funcionário do estabelecimento também foi ouvido, mas no dia anterior (20).

Em depoimento, de acordo com Magda, o frentista disse estar arrependido. “A vítima teria vindo para cima do Paulo Sérgio. Para se defender, ele jogou combustível na vítima e, após, por estar passando por problemas pessoais, teria perdido a cabeça e ateou fogo no Caio. Ele relatou estar arrependido da situação e que deixou o local com receio do que pudesse acontecer depois” , citou a delegada, segundo o “G1″.

Já Caio, que prestou depoimento no hospital, teria explicado que o carro dele tem duas chaves: uma específica do tanque de gasolina e uma da ignição. Ele disse ter recebido a chave da ignição quebrada após abastecer o veículo e esse teria sido o motivo de o carro não ter ligado.

Caio teria cobrado providências, mas disse que em nenhum momento ofendeu o frentista.

Paulo foi liberado após ser ouvido pela polícia. Ele é investigado por tentativa de homicídio qualificado com emprego de arma de fogo.

Relembre o caso

As imagens gravadas pelas câmeras de segurança de um posto de combustível de Curitiba registraram o exato momento em que Paulo bota fogo em um cliente.

O frentista e Caio discutiam enquanto o carro era abastecido. Completamente fora de si, Paulo tira o bico da bomba do carro e molha Caio com gasolina, correndo em seguida para atear fogo no corpo do rapaz usando um isqueiro.

O vídeo, cujas imagens são extremamente fortes, mostra Caio correndo desesperado tentando apagar as chamar enquanto funcionários do posto pegam o extintor para apagar as chamas.

Confira a gravação (atenção, as imagens são fortes):

🚨 Veja:

Frentista joga gasolina e ateia fogo em cliente após discussão em posto de Curitiba pic.twitter.com/MHtavaUXCy — Notícias paralelas (@A_MelhorNoticia) March 19, 2023

