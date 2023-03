Família de jovem que diz ser Madeleine McCann recebe sérias acusações

Julia Wendell, mudou completamente a sua vida depois que afirmou ser Madeleine McCann, a menina desaparecida em 2007 na Praia da Luz, em Portugal.

Após receber até ameaças de morte, a jovem polonesa de 21 anos também ganhou apoio de muitas pessoas, inclusive de Fia Johansson, uma investigadora particular e médium que está ajudando a polonesa a descobrir sua verdadeira identidade.

De acordo com o Daily Star, Julia está morando atualmente nos Estados Unidos com Fia, que usou as redes sociais para fazer uma ameaça recentemente.

Em sua última live, ela compartilhou detalhes de como Julia afirma que sua família a tratou e disse que tudo será revelado.

“Não sei se foi uma sorte ou um azar [para a mãe da jovem] que Julia me encontrou. Mas acredito, como quero investigar sobre você e toda a sua família, que infelizmente Julia me encontrou. Eu não estou recuando. Ela não está sozinha, ela não é aquela [menina] de sete anos que a calava, ficava com medo. Mesmo que ela diga não, eu vou em frente. Você não pode parar Julia – eu farei justiça a Julia”, expressou em vídeo.

Houve reclamações contra a família de Julia relacionadas a abuso sexual, tráfico sexual infantil e ameaças de morte, mas nada disso foi confirmado ou falado por ninguém além de Fia.

Ela também não forneceu nenhuma prova material ao público. No momento, ela e Julia aguardam os resultados dos exames de DNA.

Durante os exames de saúde, os médicos encontraram sinais preocupantes de que Julia poderia ter leucemia.

