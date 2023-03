‘Etarismo’: estudante de 45 anos vítima de deboche registra B.O. por injúria e difamação

A estudante do curso de medicina da Unisagrado, em Bauru, Patrícia Linares, de 45 anos, que foi vítima de deboche de três estudantes mais jovens por causa de sua idade registrou um boletim de ocorrência por injúria e difamação.

No dia 10 de março, Patrícia foi vítima de etarismo, que se caracteriza por discriminação por idade contra indivíduos ou grupos etários com base em estereótipos. Em um vídeo que circulou pelas redes sociais, três estudantes do primeiro ano do curso no qual Patrícia está matriculado debocharam dela por ser mais velha. Uma delas questiona como se faz para “desmatricular” uma colega e outra argumenta que com “40 anos era para ela estar aposentada”. “Gente, 40 anos não pode mais fazer faculdade”, disse a terceira jovem.

O vídeo viralizou e as estudantes foram duramente criticadas por internautas e personalidades. Em função da repercussão que tomou o caso, as alunas Barbara Calixto, Beatriz Pontes e Giovana Cassalati resolveram desistir do curso.

Um dos vídeos mais ridículos dos últimos dias.

As estudantes de uma faculdade particular de Bauru SP, do curso de biomedicina, debochando de uma colega porque ela tem 40 anos.

Antes da desistência das estudantes, a universidade disse que havia instaurado um processo disciplinar para apurar o caso, mas como jovens solicitaram a desistência do curso de Biomedicina, o processo perdeu o objeto e por isso foi finalizado.

A universidade publicou nas redes sociais também uma nota contra a discriminação. “Defendemos uma causa: a educação. Na verdade, somos a causa. Acreditamos que todos devem ter acesso à educação de qualidade, desde pequenos até quando cada um quiser, porque educação é isso: autonomia. Isso tudo faz sentido para nós”, afirmou.

CORRENTE DO BEM

Uma caloura de engenharia, de 42 anos e de Minas Gerais, deu início ao movimento. Laura Cerqueira publicou um relato no Twitter sobre o episódio no último domingo (12). O post viralizou.

Para as pirralhas da faculdade de Bauru que debocharam do colega de 40 anos.

Prazer! Laura,42 anos, arquiteta, cursando 2a faculdade, absorvendo mto mais conteúdo do que essas delinquentes imaturas que espalham preconceito. pic.twitter.com/kvefM6qlc1 — Laura ⭐️ (@laurafcerqueira) March 12, 2023

“Imagino como tenha sido desagradável [o caso da Patrícia Linares]. Dizer que uma pessoa de 40 anos deveria estar aposentada e não em uma escola é uma mistura de preconceito com falta de empatia”, disse Laura em entrevista ao “G1″, que em sua rede social escreveu: “Para as pirralhas da faculdade de Bauru que debocharam do colega de 40 anos. Prazer! Laura, 42 anos, arquiteta, cursando 2ª faculdade”.