“Espero que a vida nos dê outra chace”: Dani Alves escreve carta para Joana Sanz

Ainda abalado pela recente notícia do divórcio anunciado por sua esposa, a modelo Joana Sanz, o jogador brasileiro Dani Alves enviou uma carta lamentando a separação e relembrando os oito anos em que ficaram juntos, segundo a imprensa espanhola. “Você e meus filhos, Dani Filho e Victoria, foram os melhores coisas para mim aconteceram na minha vida.”

Preso desde 20 de janeiro sem direito à fiança por acusação de estupro contra uma jovem em uma boate em Barcelona no final do ano passado, o jogador disse que vai continuar tentando provar que não cometeu o crime pelo qual foi acusado. “Vou continuar lutando como sempre fiz com o apoio de quem está ao meu lado para mostrar minha inocência ao mundo inteiro”, disse.

Segundo o programa ‘Y Ahora Sensoles’, do canal Antena 3, Joana e Dani tem mantido contato telefônico frequente, mas ela ainda não sabia do conteúdo da carta onde o atleta deixa claro que ainda sonha em ter um futuro com a ex-esposa. “Agora, nestes momentos difíceis, lamento a tua decisão e espero que a vida nos dê outra oportunidade.”

VEJA A CARTA COMPLETA QUE DANI ALVES ESCREVEU NA CADEUA PARA JOANA SANZ

“Minha querida Joana. São quase 8 anos de muito amor, carinho, respeito e cuidado mútuo. Principalmente nos últimos anos com você tudo parece mais fácil e gostoso. Você e meus filhos, Dani Filho e Victoria, foram os melhores coisas para mim aconteceram na minha vida.

Crescemos juntos desde o dia em que nos conhecemos. Desde o primeiro minuto começamos uma vida juntos. Nós nos acompanhamos todos esses anos. Fortalecendo e mimando a vida um do outro. Agora, nesses momentos difíceis, lamento sua decisão e espero que a vida nos dê outra chance de amar você novamente.

Entendo a dor que a situação injusta que estamos vivendo está causando e entendo que você não tenha resistido a toda essa pressão. Os fatos de que sou acusado são estranhos a mim e aos valores que nortearam minha vida: amor, respeito e esforço.

Vou continuar lutando como sempre fiz, acreditando em mim com o apoio e a confiança de quem realmente sabe quem eu sou: vou lutar até o fim com o amor incondicional dos meus filhos, dos meus pais e dos que continuam ao meu lado para logo provar minha inocência para o mundo inteiro.”