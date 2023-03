“Ele não é flor que se cheire”: Mulher vira panela de água fervendo em marido agressor

Uma mulher de 34 anos acusada de queimar o marido com uma panela de água fervendo em Campo Grande disse que fez isso para se defender das agressões. “Bebe, usa drogas e vem na minha casa me bater e fazer as coisas”, disse à polícia.

Segundo ela, naquele dia, domingo passado, a filha do casal o flagrou usando cocaína escondido em um dos quartos da casa e ele ficou nervoso, fora de si. “Fui falar por que ele estava cheirando cocaína, ele veio para cima me agredir e nós continuamos discutindo na cozinha”, contou.

Segundo ela, que naquele momento estava com um bebê de 2 meses do casal no colo em frente ao fogão, ele partiu para cima dela e desferiu um soco na sua cabeça. Foi neste momento que ela pegou a panela de água fervendo que estava sobre o fogão e virou sobre o marido, que sofreu queimaduras pelo corpo e teve que ser hospitalizado.

Arrependida, ela disse que por conta das drogas e do excesso de álcool já mandou ele embora de casa várias vezes e que neste domingo apenas jogou a água fervendo para se defender.

“Fiz isso apenas para me defender, tenho uma criança autista dentro de casa, tenho problema de pressão alta. Eu estou cansada de mandá-lo embora e ele não ir”, disse a mulher.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.