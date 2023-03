Como é a vida de Suzane von Richthofen desde que deixou a cadeia?

Presa desde 2002 pela morte dos pais, Suzane von Richthofen cumpriu 20 anos de cadeia e conseguiu a progressão para o regime aberto, onde terminará de cumprir a pena em liberdade.

Hoje com 39 anos, ela recebeu autorização para estudar em Taubaté em 2021 e até conseguiu bolsa do Fies para pagar a faculdade, mas trancou o curso e voltou neste ano no curso de Biomedicina do Centro Universitário Sudoeste Paulista (UniFSP), em Itapetininga, no interior de São Paulo.

A escolha da cidade tem a ver com sua nova residência, em Angatuba, a cerca de 50 km de onde está estudando. Ela mora com a família de Rogério Olbert, com quem Suzane se relacionou entre 2017 e 2020, em uma residência na área rural da cidade, mas só a 15 minutos do centro da cidade.

Na faculdade, a administração da escola disse que não tem registrado nenhum incidente com ela até o momento e Suzane tem se mostrado bastante amigável e procura se enturmar com os demais alunos, mas de qualquer forma sua presença alterou a rotina da escola, que passou a operar as aulas com portas fechadas para afastar curiosos. A direção da faculdade também pediu a todos que evitem fotografá-la nas dependências da faculdade. Outra mudança registrada na escola é que as chamadas de alunos passaram a ser feitas às 22h. Isso correu porque Suzane tem que provar para a Justiça que está frequentando as aulas.

Quando não está na escola, Suzane dedica-se ao seu ateliê de costura chamado “Su Entre Linhas”, uma página no Instagram onde comercializa seus produtos feitos à mão. Desde que entrou nas redes sociais, ela já acumulou 25 mil seguidores nas redes socais.

Apesar de já ter cumprido 20 anos, Suzane von Richthofen foi condenada a 34 anos de prisão e o final de sua pena está previsto para 2038.