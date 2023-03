Avião arremete no aeroporto de Vitória: “tinha um caranguejo na pista”

Um caranguejo na pista do Aeroporto de Vitória fez com que um avião fosse obrigado a arremeter (interromper a aterrissagem e subir novamente) na noite desta segunda-feira

Em vídeo da Internet é possível ouvir a voz do piloto comunicando a interrupção da descida enquanto a imagem mostra as luzes da cidade à noite.

“Boa noite, senhoras e senhores passageiros, é o comandante falando. Infelizmente, não foi possível o nosso pouso em Vitória. Acredite se quiser, a aeronave que pousou um pouco a nossa frente reportou uma quantidade absurda de caranguejos na pista , acredite se quiser”, disse.

Segundo o comandante da aeronave, a decisão de interromper o pouso foi da torre de controle para dar tempo da equipe de fauna remover o animal da pista.

Embora o comandante tenha citado “uma quantidade absurda’, na verdade havia apenas um caranguejo na pista, de acordo com a empresa que administra o aeroporto, a Zurich Airport Brasil.

O procedimento, de acordo com a empresa, é padrão, e assim que o animal foi retirado da pista as aeronaves voltaram a pousar normalmente.

O avião que foi obrigado a arremeter pousou com segurança 10 minutos depois do comunicado, de acordo com a empresa, e a operação do aeroporto continuou normal durante o resto da noite.

Biólogos explicaram que o aeroporto foi construído em região de mangue próximo à praia, área normalmente infestada de caranguejos, por isso não é incomum que os animais apareçam em algumas áreas do terminal.