AO VIVO: Acompanhe o sorteio da Mega-Sena de R$ 54 milhões desta noite

Se a sorte estiver do seu lado, hoje é o dia que você pode levar para casa um dos prêmios multimilionários da Caixa Econômica Federal. Nesta quarta-feira, o sorteio da Mega-Sena deve pagar a quem acertar as seis dezenas mágicas o nada discreto montante de R$ 54 milhões.

Acompanhe ao vivo o sorteio do superprêmio da Mega-Sena desta quarta-feira:

Hoje tem ainda sorteio da Quina, que continua com seu prêmio acumulado. No sorteio desta quarta, quem acertar as cinco dezenas pode levar para casa o total de R$ 11,5 milhões.

A Lotofácil, que teve 10 ganhadores no sorteio de ontem, retorna nesta quarta-feira com seu prêmio básico, estimado em R$ 1,5 milhão. Para levar essa grana para casa, é preciso acertar os 15 números sorteados pela Caixa.

Das apostas vencedoras de ontem, uma era de Jundiaí e outra de São Paulo, Capital.

Por fim, quem tentar a sorte na Lotomania pode ganhar até R$ 3,4 milhões no sorteio de hoje. Para ganhar na Lotomania é necessário acertar 20 números em um universo de 100 números.

Nesta quarta tem ainda sorteio da Super Sete, que está com prêmio principal acumulado em R$ 3,3 milhões.

Confira todos os sorteios das loterias da Caixa AO VIVO no canal da Caixa Econômica Federal no Youtube.