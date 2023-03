Análises de DNA de jovem que diz ser Madeleine McCann já têm previsão de chegada

Julia Wendell, a jovem de 21 anos que afirma ser Madeleine McCann ou outra criança raptada, terá respostas o quanto antes sobre sua ascendência genética e análises de DNA.

De acordo com o Daily Star, a polonesa e sua investigadora particular, Fia Johansson, devem receber os resultados do exames esse fim de semana.

Fia, que prometeu ajudar a jovem encontrar sua verdadeira identidade, a levou para viver com ela nos Estados Unidos depois que ameaças de morte começaram a chegar.

Em lives, a representante explicou que a saúde de Julia é delicada e ela passa por exames para descartar a possibilidade de ter leucemia, uma vez que as dores nos ossos e hemorragias levantaram essas suspeitas na equipe médica que a atenda.

“Julia está esperando por duas respostas agora. Um é o teste de DNA dela. O segundo é a saúde dela. Ambos são muito estressantes, ambos fazendo com que ela [...] se sinta muito desconfortável e vulnerável”, explicou.

A ideia agora é que o resultado de DNA seja comparado com o de Madeleine McCann ou de outras crianças desaparecidas.

Confira também: Família de jovem que diz ser Madeleine McCann recebe sérias acusações