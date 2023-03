Vídeo: após discussão sobre cães, advogado dá socos e tapas em mulher até ela cair no chão

Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra o momento em que um advogado parte para agressão contra uma mulher em um estacionamento de Brasília, no Distrito Federal. A agressão está ligada a uma discussão sobre cães.

Segundo a advogada Gizelle Piza, o também advogado Cledmylson Ferreira andava com um cachorro sem coleira e sem guia e o animal atacou o cachorro dela no local. Ela resolveu reclamar e a discussão acabou em agressão física.

No vídeo, é possível ver o momento em que o advogado entra no carro e tenta sair, mas Gizelle tenta gravar a placa de seu carro. Neste momento, o advogado sair do carro e parte para a agressão com chutes, tapas e empurrões, até Gizelle cair no chão. Ela levou dois socos no rosto e foi puxada pelos cabelos pelo agressor.

Advogado é preso por dar socos e derrubar mulher após briga entre cachorros



Cledmylson mais uma vez entra no carro e é impedido de fugir do local pela mulher, que chega a entrar no carro para impedir que ele saia. Instantes depois chega a polícia e leva os dois advogados para a delegacia.

“É um caso de violência contra a mulher. Ela ficou com escoriações pelo corpo, couro cabeludo ferido e está sofrendo de dor de cabeça, pela força que foi agarrada pelos cabelos. Além disso, estamos preocupados com a segurança dela”, disse o advogado Daniel Kaefer, que representa Gizelle.

De acordo com a Polícia Civil, Cledmylson foi preso em flagrante por lesão corporal, omissão de cautela na condução de animais e porte de arma branca, já que os policiais encontraram dois canivetes dentro do veículo do agressor. Após assinar o “termo de comparecimento” ele foi liberado e vai responder em liberdade.