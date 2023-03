O que um vereador tem a ver com o desaparecimento de uma jovem grávida na Bahia?

O vereador Valdnei Caires (PP), conhecido como “Bô”, é investigado pelo desaparecimento da jovem grávida Beatriz Pires, de 25 anos, em Barra da Estiva, na Bahia.

Beatriz foi vista pela última vez ao entrar no carro do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município. De acordo com a delegacia da cidade, o veículo costuma ser usado pelo vereador.

Antes de sumir, a jovem disse que faria uma viagem com o pai do seu filho de dois anos. A jovem não contou para a família quem era o pai para “não complicá-lo”, mas disse apenas que o mesmo homem seria o genitor dos seus dois filhos. Ele teria pedido para Beatriz fazer um aborto, o que ela não aceitou.

Segundo a mãe da jovem, a filha teve atitudes estranhas antes de desaparecer. Além disso, ela diz que a delegacia do município teria dito que não teria estrutura para fazer uma grande investigação sobre o sumiço da jovem.

A Polícia Civil afirmou “seguir com as investigações sobre o desaparecimento de Beatriz e está empregando todos os recursos de inteligência policial e operacional para o esclarecimento do caso”.

Renúncia

Bô renunciou ao cargo de presidente da Câmara no último dia 8 de março. Ele, no entanto, mantém as suas atividades na Casa.

Dez vereadores protocolaram na Justiça um abaixo-assinado pedindo a renúncia de presidente da Câmara.

