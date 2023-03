‘Não lembro o que ele fez’: passageira denuncia motorista de app por estupro

Uma mulher de 51 anos denunciou ter sido estuprada por um motorista de carro de aplicativo em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. O crime teria acontecido na semana passada, na volta de uma festa de família.

A vítima contou à “TV Globo” que havia consumido bebida alcóolica e um sobrinho pediu uma viagem, que fez junto com a namorada e a tia. Os dois desceram antes da vítima.

O motorista, então, teria encerrado a corrida no app sem ter chegado ao destino e levado a mulher para um motel na Zona Sul.

“Eu não lembro o tempo que eu fiquei dentro do carro dele. Eu não lembro o que ele fez, o que ele me deu, o que aconteceu... Ele pediu o meu cartão [de aproximação], eu dei. Lá dentro, a única coisa que eu sei, o que aconteceu, foi que ele me acordou. Eu olhei, vi que a cama estava sem lençol, achei muito estranho aquilo”, relatou a vítima, segundo reproduziu o “G1″.

O motorista deixou a mulher próximo à casa dela. Quando o dia já estava amanhecendo, sentiu muitas dores e percebeu que tinha sido violentada.

“Ele me trouxe, me deixou aqui em casa. Por onde ele veio, eu também não sei. Eu sei que ele chegou aqui, parou na frente, não parou nem aqui, parou lá na frente, abriu a porta, e eu desci. Quando eu abri a porta para entrar, meu filho falou: ‘Mãe, você estava onde?’. Eu: ‘´R, não sei...’. Ele falou que eu não falava nada com nada. Eu fui direto para a cama. Quando foi 5 horas da manhã, eu estava com dor, aí eu fui tomar um banho e então vi o estrago feito em mim.”

Após prestar queixa em uma delegacia em Taboão da Serra, a vítima foi encaminhada para o Hospital da Mulher, no Centro de São Paulo.

O que diz o app

Em nota, a Uber informou que a conta do motorista já foi desativada, que a vítima terá direito a suporte psicológico e que a empresa está à disposição das autoridades para colaborar com a investigação.

LEIA TAMBÉM: