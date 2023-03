“Não é sequestro”: Após três dias, adolescente desaparecida volta para casa no RJ

Desaparecida desde sexta-feira no Rio de Janeiro, quando saiu para se encontrar com um homem que conheceu pelas redes sociais, a adolescente de 17 anos Sthefany Neves voltou para casa ontem, sozinha, por volta das 20h.

Ela disse ais pais que encontrou um homem de 26 anos por vontade própria e ficou com ele durante todo o final de semana em uma casa no bairro de Campo Grande, na zona oeste do Rio.

Ontem, por volta das 11h, o homem que estava com ela fez contato com a família por telefone e disse que iria devolver a garota à família, que não se tratava de sequestro e que era trabalhador e que isso poderia acabar com a vida dele. Mas, segundo mãe da adolescente, ele só fez contato depois que viu a foto dela nas redes sociais dada como desaparecida.

“Ele não pensou na gente. A nossa agonia é grande, uma hora ele falou que estava em Campo Grande, depois em Coelho Neto, depois em Marechal Hermes, mas não chega nunca”, disse Géssica Marinho das Neves, mãe da adolescente.

Após horas de desespero e angústia, a jovem chegou e pediu desculpas à família, dizendo estar arrependida de não ter ligado para casa antes. Ela alegou que estava gostando do rapaz.

O primeiro contato foi feito às 11h, mas somente à noite a jovem chegou em casa, deixando a família agoniada durante todo o dia. “Estamos desesperados desde sexta, chorando, sem comer, sem beber, sem trabalhar”, havia dito o pai da garota, Ismael Souza da Cruz, de 37 anos, que é comerciante, antes da filha chegar em casa.

O desaparecimento da jovem foi comunicado à policia no domingo, na 54ª Delegacia de Belforf Roxo, no Rio de Janeiro.