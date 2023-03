Estado de São Paulo amplia imunização com vacina bivalente para todo público prioritário

Estado de São Paulo amplia vacinação com bivalente para todo público prioritário Saiba mais sobre a Vacina (Foto: Reprodução)

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo ampliou a imunização contra a covid-19 com a vacina bivalente para todo público elegível de acordo com o calendário vacinal a partir desta terça-feira (21).

O público total é de cerca de 11,9 milhões de pessoas. Desta forma, o Estado aguarda a chegada de novas doses. Alguns municípios, que possuem o estoque necessário, já podem iniciar a ampliação.

Estão elegíveis:

Idosos de 60 anos ou mais de idade;

Pessoas vivendo em instituições de longa permanência a partir de 12 anos e seus trabalhadores;

Pessoas imunocomprometidas a partir de 12 anos de idade;

Indígenas, ribeirinhos e quilombolas (a partir de 12 anos de idade);

Gestantes e puérperas;

Trabalhadores da saúde;

Pessoas com deficiência permanente (a partir de 12 anos de idade);• População privada de liberdade e adolescentes em medidas socioeducativas;

Funcionários do sistema de privação de liberdade.

“O gestor municipal, a depender do seu estoque de doses, deve avaliar a viabilidade da aplicação da vacina Pfizer Bivalente para os grupos prioritários”, disse Tatiana Lang D’Agostini, diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo.

