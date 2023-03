Confusão de coroinha faz padre derramar ácido sobre bebê durante batismo

Padre batiza recém-nascida com ácido (Divulgação/Pixabay)

Um padre batizou uma recém-nascida com ácido ao vez de água benta na cidade de Villafranca Terrena, na Itália.

O sacerdote derramou ácido sobre a bebê de 8 meses durante a cerimônia. Um pouco do líquido caiu na mão do padrinho, que sentiu sua pele queimando, avisou o padre e pediu que ele interrompesse o ritual.

Mesmo com o alerta, algumas gotas do líquido caíram no pescoço da menina. Ela foi levada ao hospital e passa bem.

Confusão do coroinha

Segundo informações da “Gazzetta del Sud”, reproduzidas pelo “UOL”, um coroinha teria encontrado a garrafa com o ácido no banheiro da igreja e acreditou que o conteúdo se tratava de água benta. Ele, então, completou o recipiente com água e levou à pia batismal.

