Coach que assinou locação de mansão para curso de conquista recebeu Auxílio Emergencial, segundo portal da transparência

O coach de relacionamento Fabrício Castro, que assinou o contrato de locação da mansão no Morumbi, na Zona Sul de São Paulo, onde foi realizada uma festa para sediar um curso sobre como conquistar mulheres, recebeu R$ 5.950 em Auxílio Emergencial.

Os advogados de Fabrício atestam que ele intermediou a locação do endereço e aparece no documento porque o dono exigiu que uma das partes locatárias fosse brasileira. As informações são do “G1″.

Segundo o portal da transparência, Fabrício recebeu entre 2020 e 2021 R$ 5.950 da ajuda do governo federal. Os valores de parcelas variavam de R$ 250 a R$ 600 em 2021. Uma parcela de R$ 250 de abril de 2021 foi devolvida à União. O primeiro pagamento foi em abril de 2020 e o último, em outubro de 2021.

Relembre o caso da mansão

Pelo menos quatro mulheres disseram ter virado, sem saber, “cobaias” de dois “coaches” estrangeiros em uma festa realizado em uma mansão em São Paulo. O evento teria funcionado como aula prática de um curso que ensina homens a conquistar o sexo oposto.

O evento, promovido por Mike Pickupalpha e David Bond, do site Millionaire Social Circle (Círculo Social de Milionários, na tradução), ocorreu no final do mês passado, em uma mansão no Morumbi, na Zona Sul da Capital.

O curso, oferecido a estrangeiros de vários países, cobra entre US$ 12 mil a US$ 50 mil e oferece consultoria de conquista e viagem de duas semanas para algum país. Já houve edições anteriores na Costa Rica, Colômbia e Filipinas.

“Venha explorar com David e Mike e conheça as mulheres brasileiras ao redor do mundo que são conhecidas por serem divertidas, curvilíneas e apaixonadas”, dizia o anúncio da viagem ao Brasil.

Ao site de notícias “G1″, quatro mulheres disseram que não sabiam que fariam parte do tal curso de conquista. Duas foram ao evento após convites em redes sociais e outras duas disseram ter conhecido alunos do curso em um app de relacionamentos. Uma delas registrou um boletim de ocorrência.

