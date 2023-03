Caso Dani Alves: recusa da vítima em exame com psicóloga contratada pode colocar defesa em xeque

Peça chave na estratégia da defesa do jogador brasileiro Dani Alves, o exame psicológico feito por profissional contratado —algo que a promotoria classificou como ‘insólito na esfera criminal’ —foi refutado pelos advogados da vítima, embora o juiz tenha permitido.

A defesa quer que um profissional particular examine a suposta vítima para avaliar se sua versão e sintomas são condizentes com os de uma pessoa que sofreu agressão sexual. A ideia é defender a tese de que a vítima sofre de “distorção narrativa”, por isso solicitou também que o exame seja gravado.

A advogada que defende a vítima do suposto estupro entrou com recurso contra a decisão do juiz, apoiada pela Promotoria de Barcelona, alegando que o exame feito pelo legista já é suficiente.

Enquanto o recurso dos advogados da jovem não for analisado, a investigação sobre o suposto crime de agressão sexual cometido por Dani Alves na boate Sutton, em dezembro do ano passado fica paralisado, embora já esteja bem encaminhada com os depoimentos e exames médicos e de perícia.

ENQUANTO ISSO...

Enquanto a defesa e a acusação brigam na Justiça par definir se houve crime e a extensão do mesmo, o jogador Dani Alves segue preso na penitenciária Brians 2, onde está ajudando a criar uma liga de futebol interna entre os presídios.

Segundo a imprensa espanhola, desde que o jogador brasileiro chegou na cadeia e passou a participar da pelada dos presos cresceu o pedido de uniformes esportivos entre os presos. Dani teria inclusive se destacado na partida com os presos e feitos alguns gols, para a alegria dos fãs que cumprem pena no mesmo presídio.

Mas a imprensa espanhola também destacou que desde que recebeu a notícia de que sua mulher vai pedir o divórcio ele tem ficado mais tempo isolado na cela e não tem se alimentado direito.