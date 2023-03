Casal é preso suspeito de queimar órgão genital de adolescente; entenda

Um casal foi preso suspeito de queimar o órgão genital de um adolescente de 17 anos em Guidoval, em Minas Gerais.

A mulher, de 31 anos, teria pedido para o homem, de 27, segurar o adolescente para que ela conseguisse amputar o pênis da vítima. Por não conseguir cortar o órgão, eles resolveram queimá-lo em brasa.

O adolescente estaria morando e se relacionando amorosamente com a suspeita, que estava grávida e já era mãe de outros quatro filhos. Em agosto do ano passado, o outro suspeito, pai de uma das crianças, voltou a morar com a mulher e com o adolescente para “rachar” as despesas. Foi quando o jovem passou a ser torturado, situação que só se agravou.

“Mesmo lesionada, a vítima era coagida, ameaçada e mantida em cárcere privado para que ninguém soubesse dos fatos”, disse a polícia, segundo o “UOL.

Justiça e saúde

Foi solicitada a prisão temporária dos dois suspeitos. O casal está à disposição da Justiça. As investigações seguem.

O adolescente, por sua vez, está sob cuidados médicos.

