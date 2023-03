VÍDEO: elevador com 11 pessoas despenca em Alagoas; acidente deixa 3 feridos

Um elevador ocupado por 11 pessoas despencou em um prédio em Mangabeiras, em Maceió, no Estado de Alagoas.

O acidente ocorreu na tarde do último domingo (19) e deixou pelo menos três pessoas feridas.

O grupo entrou no elevador no 10º andar do edifício, localizado na Avenida Gustavo Paiva. Quando o equipamento chegou no térreo, despencou até o subsolo.

Assista aqui ao vídeo compartilhado no Twitter:

Elevador despenca em prédio de Maceió



O acidente aconteceu neste domingo (19), por volta das 14h, em um prédio no bairro de Mangabeiras, na capital alagoana. O elevador despencou do primeiro andar até o subsolo. Pelo menos três pessoas ficaram feridas com a queda.#br104 pic.twitter.com/CEdEzcOUsl — BR104 (@portalbr104) March 20, 2023

O Corpo de Bombeiros foi acionado e enviou duas viaturas e seis militares ao local.

Imprudência

O acidente levantou preocupações sobre a manutenção do edifício. A capacidade máxima do elevador, no entanto, não foi respeitada. O limite era apenas oito pessoas por viagem, o que não ocorreu.

NÃO VÁ EMBORA AINDA! LEIA TAMBÉM AS SEGUINTES NOTÍCIAS: