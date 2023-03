Vídeo: após discussão, frentista bota fogo em cliente em posto de Curitiba

As imagens gravadas pelas câmeras de segurança de um posto de combustível de Curitiba registraram o exato momento em que o frentista Paulo Sérgio Esperançeta bota fogo em um cliente, na manhã deste sábado,

O frentista e o cliente Caio Murilo Lopes dos Santos, de 34 anos, discutiam enquanto o carro era abastecido. A briga ocorreu porque Caio acusou o trabalhador do posto de danificar a chave de seu carro.Em nenhum momento eles trocam agressões físicas.

Completamente fora de si, Paulo Sérgio tira o bico da bomba do carro e molha Caio com gasolina, correndo em seguida para atear fogo no corpo do rapaz usando um isqueiro.

O vídeo, cujas imagens são extremamente fortes, mostra Caio correndo desesperado tentando apagar as chamar enquanto funcionários do posto pegam o extintor para apagar as chamas.

Caio foi socorrido e levado às pressas ao Hospital Evangélico Mackenzie com queimaduras de segundo e terceiro graus no tórax, abdômen e braços, e de primeiro grau nas pernas. De acordo com a família, seu estado é considerado estável.

O frentista fugiu do local e está desaparecido. A Polícia Civil do Paraná disse que um boletim de ocorrência foi registrado pela família e o caso está sendo investigado.

O escritório de advocacia que representa o posto afirmou que o funcionário foi demitido imediatamente e que os donos do estabelecimento estão prestando auxílio às autoridades para apurar os fatos.