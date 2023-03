Retorno de Suzane von Richthofen à escola altera rotina da faculdade

O retorno de Suzane von Richthofen aos estudos tem alterado a rotina dos alunos e professores do Centro Universitário Sudoeste Paulista (UniFSP) em Itapetininga, no interior de São Paulo, onde curso Biomedicina.

Após cumprir 20 anos de prisão e conseguir a progressão para o regime aberto, a mulher que hoje tem 39 anos recebeu autorização para estudar em Taubaté em 2021, mas trancou o curso e o transferiu para Itapetininga, mais próximo de Angatuba, onde mora atualmente.

Par preparar alunos e professores para a chegada da nova aluna, o diretor da faculdade visitou as salas de aula para pedir que os alunos tratassem com respeito a nova colega e também evitassem tirar fotos de Suzane pelos corredores da faculdade.

Outra alteração em função da presença de Suzane von Richthofen na escola é que agora a porta da classe que ela freqüenta fica sempre fechada para evitar que curiosos fiquem tentando avistá-la ou fotografá-la em aula.

Em regime aberto, Suzane von Richthofen começou a frequentar curso de biomedicina em universidade no interior de SP (Reprodução/Redes sociais)

A rotina de chamada de alunos também mudou. Como ela tem que provar para a Justiça que está freqüentando as aulas, a chamada tem sido feita sempre no final das aulas, às 22h, e não mais no começo, como é praxe na maioria das escolas.

De acordo com a diretoria da escola, nenhum incidente foi registrado na primeira semana de aula e a ‘aluna celebridade’ tem se mostrado bastante amigável e procurado fazer amizade com os demais alunos.

Suzane foi condenada a 39 anos de prisão em regime fechado por ter participado do assassinato dos pais e cumpria pena em regime semiaberto desde 2015 no presídio de Tremembé, no interior de São Paulo. Após cumprir 28 anos de cadeia, ela conseguiu progressão para o regime aberto, mas sua pena está prevista para acabar somente em 2038.