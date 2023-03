Preguiça sem limite: menino simula estar inconsciente para não ir à escola e mãe chama SAMU

A vontade de faltar à escola foi longe demais para um menino de 8 anos de Maringá, no Paraná. A criança simulou estar inconsciente e, assustada, sua mãe chamou o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

A mulher tentou acordar o filho na manhã de sexta-feira passada (17) como de costume, mas ele simplesmente não respondia. Ela, então, decidiu pedir por socorro.

Quando a ambulância chegou, verificou os sinais vitais e sinalizou que não se tratava de nada grave. Contudo, seria necessário fazer um exame de hipoglicemia.

Fim da farça

Perto do menino, a equipe disse que o teste seria realizado com um furo no dedo. Ao ouvir a informação, ele logo abriu os olhos.

Questionado, a criança disse que simplesmente não conseguia abrir os olhos para ir à escola.

LEIA TAMBÉM: