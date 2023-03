Policial mata adolescente ao reagir a assalto; 11 tiros foram disparados

Policia Militar de São Paulo (Governo do Estado de SP)

Um policial militar que não teve o nome revelado reagiu a um assalto na noite deste sábado, no bairro Parada XV de Novembro, na zona leste de São Paulo, e desferiu onze tiros contra os assaltantes, matando um deles, menor de idade.

De acordo com o boletim de ocorrência, o PM passava de moto com uma acompanhante na garupa quando foi cercado e abordado por dois integrantes em outra moto, que disseram que estavam armados e ordenaram que ele entregasse a moto, uma BMW/S1000 RR. “Perdeu, perdeu, se não entregar vai morrer”, disse um deles, de acordo com o registro.

O policial, que estava de folga e vestido à paisana, disse que desceu da moto com as mãos para cima e aproveitou-se de um momento de descuido dos assaltantes para sacar sua arma e atirar 11 vezes na direção dos assaltantes.

O condutor da moto foi atingido por dois tiros e seu comparsa conseguiu fugir. O motorista tinha 16 anos. Ele ainda foi socorrido ao pronto-socorro do Hospital Planalto, mas morreu após dar entrada. A acompanhante do policial corroborou a versão apresentada por ele.

A moto usada pelos assaltantes também era produto de roubo anterior e estava sendo procurada pela polícia. O comparsa continua foragido.

Apesar de ter disparado 11 vezes, o delegado que registrou o caso disse não ver na reação do policial indícios de excesso de força, uma vez que na situação em que ele se encontrava é impossível precisar a quantidade exata de tiros necessária para deter assaltantes armados em fuga.

O caso foi registrado como homicídio decorrente de oposição à intervenção policial e tentativa de roubo.

