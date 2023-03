Polícia descobre mais um caso de adolescente que planejava ataque em escola

Um rapaz de 16 anos foi apreendido e encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente acusado de planejar um ataque em uma escola de Santa Maria, no Distrito Federal.

O adolescente havia publicado nas redes sociais que pretendia invadir a escola e passou a ser monitorado pela polícia. Nas redes, ele dizia que pertencia a uma organizações criminosa e diziam possuir arma de fogo.

Quando foi preso pela polícia, realmente foi apreendida um revólver calibre 38 que era de propriedade do avô falecido. O delegado que investiga o caso, no entanto, disse que não acredita que o menor pretendesse invadir a escola para praticar um massacre, e que tudo não passou de puro exibicionismo do jovem para ganhar fama de “individuo de alta periculosidade”, mas nem ele nem seu irmão possui qualquer antecedente criminal e nem pertencem a nenhuma organização criminosa, como averiguou-se.

“O acesso à arma de fogo apreendida foi puramente circunstancial, atrelado à posse legítima do finado avô dos adolescentes, além das organizações criminosas por eles mencionadas não terem ação naquela região e, mesmo que tivessem, não haveria motivos para acreditar que recrutariam os adolescentes sem nenhum histórico de atos infracionais ou de passagens pela DCA, ou seja, sem nenhuma experiência no mundo do crime”, disse a delegacia, em nota

Apesar da nota, a polícia disse que vai manter o garoto detido para aprofundar as investigações em função da repercussão social e pânico que ameaças desse porte causam em ambiente escolar.

LEIA TAMBÉM: Adolescente de 17 anos some após marcar encontro em rede social; veja o que se sabe até agora

Outro caso desarticulado

Há menos de uma semana, outro caso de ameaça de chacina em escola foi desarticulada, desta vez em Aparecido de Goiás, onde um adolescente anunciava nas redes sociais que iria invadir o Colégio jardim Tiradentes.

A postagem feita com perfil falso dizia: “Massacre no Tiradentes. Não falaria a data, isso é só um aviso. Dica, sou estudante de lá. Recomendo não ir se não quer morrer.”

A polícia apurou que o estudante pretendia aterrorizar os colegas e criar um clima de terror na escola.