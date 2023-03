O que a família de Madeleine McCann faz quando chega o aniversário da menina desaparecida

A aparição inesperada de Julia Wendell, a jovem polonesa que dizia ser Madeleine McCann, colocou a família da menina que nunca mais foi vista no foco das notícias atualmente.

A garota britânica raptada em 2007, faria 19 anos em 3 de maio de 2023 e desde então, seus irmãos gêmeos e os pais, Kate e Gerry McCann, comemoram seu aniversário comprando presentes todos os anos.

“Embora a possibilidade seja remota, não perdemos a esperança de que Madeleine ainda esteja viva e que a encontremos”, escreveram Kate e Gerry no site dedicado à filha, segundo La Gaceta.

No Natal eles também presenteiam a filha primogênita e já revelaram que as datas comemoradas em família, conquistas e ocasiões do tipo, fazem a ausência de Madeleine ser ainda mais sentida.

Madeleine McCann desapareceu do quarto do ressorte em que dormia com os irmãos ainda bebes, Sean e Amelie, enquanto os pais deles jantavam com amigos no restaurante a poucos metros do local.

A família estava de férias na Praia da Luz, em Portugal quando tudo aconteceu. A partir de então, Kate e Gerry deixaram suas profissões e começaram a procurar sua filha mais velha.

Ambos são médicos, mas Kate tornou-se uma referência para várias associações envolvidas na busca de crianças desaparecidas e fundou a ONG “Find Madeleine”. Ela só voltou a medicina em 2020, durante a pandemia de Covid-19.

Gerry retomou o trabalho como médico e é professor na instituição onde recebeu o diploma, segundo o The Sun.

Os gêmeos Sean e Amelie McCann estão atualmente no último ano do ensino médio na Catholic School em Leicestershire, Inglaterra. De acordo com o Daily Mail, ambos são atletas de várias disciplinas, incluindo natação e atletismo.

