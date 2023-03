Mulher faz descoberta inusitada em carro de aplicativo no Acre; veja o que ela achou

Uma passageira encontrou um feto dentro de um carro de aplicativo na tarde do último domingo (19) em Rio Branco, no Acre.

O feto tinha cerca de 18 semanas. Segundo o motorista, a corrida anterior aconteceu na noite de sábado (18), quando uma jovem de aproximadamente 25 anos pediu para ser levada à maternidade.

“Ela desembarcou na maternidade, com a mão no abdômen. Ela disse que estava sentido dor e que queria ser atendida. Perguntei se ela estava grávida e ela disse que nem sabia que estava grávida, disse que estava com dor e sangrando. Então, deixei a passageira no local solicitado. Só que foi minha última viagem. De lá, já fui pra casa e recomecei hoje (domingo). Só me deparei com o feto hoje, quando essa outra passageira solicitou o Uber e viu ele no banco de trás. Nunca tinha presenciado tal situação”, disse o motorista ao jornal “A Gazeta do Acre”.

O motorista afirmou ainda acreditar que a passageira de sábado “já estava com o feto na mão e deixou dentro do carro, pois não teve marca de sangue no carro, nem nada”.

Investigação

A PM (Polícia Militar) e a perícia foram acionadas. Foi constatado que a mulher não entrou em trabalho de parto dentro do veículo.

O feto foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal). A Polícia Civil investigará o caso.

