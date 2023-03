Lotofácil 2767: Veja os números sorteados nesta segunda-feira

O concurso 2767 da Lotofácil vai pagar nesta segunda-feira (20) um prêmio estimado em R$ 1,5 milhão. Para levar para casa essa bolada, é necessário acertar as quinze dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

Confira os números sorteados para a Lotofácil desta segunda-feira:

02, 03, 06, 07, 08, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24

5 sortudos

Cinco sortudos apostadores dividiram o prêmio principal da Lotofácil no sorteio de sábado, de acordo com a Caixa, e cada um deles ganhou R$ 286.517,05. As apostas vencedoras saíram para Salvador (BA), Ponta Porã (MS), São Lourenço do Oeste (SC) e Mauá (SP). A quinta aposta foi feita pelo canal eletrônico da Caixa.

Super Sete sorteia R$ 3,2 milhões

Apostadores da Super Sete que acertarem as sete dezenas sorteadas na mesma ordem da Caixa podem levar para casa R$ 3,2 milhões.

Veja os números sorteados pela Super Sete:

0, 7, 4, 9, 9, 4, 7