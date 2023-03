Grávidas e puérperas começam a receber vacina bivalente contra covid-19 em São Paulo

A cidade de São Paulo começou a vacinar nesta segunda-feira (20) grávidas e puérperas contra a covid-18 com o imunizante Pfizer bivalente.

Além deste público e das faixas etárias acima de 60 anos, são elegíveis nesta etapa da vacinação residentes em Instituições de Longa Permanência, funcionários destes estabelecimentos, pessoas com imunossupressão e indígenas com mais de 12 anos.

Serão vacinadas as pessoas destes grupos que completaram o esquema básico ou que já receberam doses de reforço, respeitando o intervalo de quatro meses da dose mais recente recebida.

Também a partir de hoje, doses remanescentes da Pfizer bivalente, caso existam próximo ao fim das atividades diárias nas unidades, serão direcionadas aos profissionais de saúde.

A vacinação ocorre nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e nas AMAs/UBSs Integradas até as 19h. Megapostos também estão abertos hoje, até as 17h. Veja a lista de endereços aqui.

Esquema vacinal

Com as demais vacinas, o esquema vacinal básico está disponível atualmente para todas as faixas etárias a partir dos 6 meses de idade, enquanto a primeira dose de reforço (1ª DR) é aplicada a partir dos três anos e a segunda dose de reforço (2ªDR) em toda a população acima de 18 anos de idade, sempre respeitados quatro meses de intervalo. Também a partir dos 18 anos está disponível a terceira dose de reforço (3ª DR) para pessoas imunossuprimidas.

