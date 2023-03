Caso Dani Alves: após separação, Joana Sanz aparece de biquíni e posta mensagem otimista

Poucos dias após anunciar sua separação do jogador Dani Alves, a modelo Joana Sanz volta às redes sociais, desta vez com mensagens otimistas mostrando que ela resolveu seguir sua vida em frente.

De biquíni, tomando sol, a ex-esposa do brasileiro dá um conselho par suas seguidoras, após os meses difíceis que passou com a morte da mãe e a prisão do marido. “Foque no que te faz bem, no que te faz progredir. Rodeie-se de pessoas que te querem bem”, diz a mensagem.

Sua última aparição nas redes sociais tinha sido para apresentar uma carta que havia escrito à mão e na qual se despedia de Dani Alves, deixando claro que havia escolhido o caminho do divórcio, confirmando o que já havia falado pessoalmente a ele durante uma visita na cadeia.

Na carta, ela diz que ama e sempre o amará, mas tem que fechar esse ciclo da sua vida e continuar em frente. “Ele estava sempre presente quando eu mais precisava dele. Sempre me apoiou em tudo, sempre me incentivou a crescer, sempre carinhoso, atencioso... É tão difícil para mim aceitar que essa pessoa pode me quebrar em mil pedaços. Acho que vou levar anos de vida para conseguir anos de vida desse jeito dele me olhar, daquele jeito como se eu fosse a coisa mais incrível do mundo”, escreveu.

“Mas eu me amo, Me respeito e me valorizo muito mais. Perdoar me alivia, assim mantenho a magia e encerro uma etapa da minha vida que começou em 18/05/15. Agradeço pelas oportunidades e aprendizados que a vida me proporciona, por mais difíceis que sejam, aqui está uma mulher forte passando para a próxima fase de sua vida.”

A carta caiu como uma bomba na cabeça do jogador, que segundo a imprensa espanhola passou a ficar mais recluso em sua cela e mal tem se alimentado.