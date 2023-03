Bebê de um mês é internada com sinais de espancamento e morre; mãe é principal suspeita

Recém-nascida internada com sinais de espancamento morre no ES (Reprodução/TV Gazeta)

Uma bebê de pouco mais de um mês e com sinais de espancamento morreu no último domingo (19) após ficar quatro dias internada no pronto-socorro do Hospital Estadual Infantil de Vitória, no Espírito Santo.

A principal suspeita de ter praticado o crime é a mãe da criança, uma mulher de 37 anos, presa na quinta-feira passada (16). Ela foi autuada em flagrante pelo crime de lesão corporal de natureza grave.

De acordo com a PM (Polícia Militar), a bebê já chegou ao hospital com uma parada cardiorrespiratória. A mãe teria dito aos médicos que a filha estava engasgada porque sofria de refluxo. Os profissionais, no entanto, identificaram sinais de violência - a bebê estava com o fêmur direito quebrado, traumatismo craniano e coágulos na cabeça.

Investigação

O caso foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente.

“O procedimento foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), que realiza diligências para a completa elucidação do caso. A investigação está em andamento e tramita dentro do prazo legal. Outras informações não serão divulgadas, no momento, para não interferir nas investigações”, informou a Polícia Civil, segundo o “G1″.

