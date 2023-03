Aviso indica capacidade máxima de 8 pessoas em elevador que despencou; 11 ocupavam equipamento na hora do acidente

O elevador que despencou em um prédio em Maceió, em Alagoas, conta um um aviso na parte interna que indica a capacidade máxima do elevador: 8 pessoas. Onze passageiros, porém, estavam no equipamento quando ele veio caiu.

Segundo Leonardo Pereira, síndico do prédio, o excesso de peso pode ter causado o acidente. “No momento, eles iriam para o andar zero, o pilotis, e aparentemente o elevador não concluiu ali onde deveria, e desceu para o subsolo, que é uma situação de repouso”, explicou ao “G1″.

Pereira disse ainda que só reconheceu um dos ocupantes do elevador e que não há relatos anteriores no prédio de incidentes parecidos.

Uma investigação independente deve ser realizada para apurar as responsabilidades. O elevador está interditado.

A queda

Um elevador ocupado por 11 pessoas despencou em um prédio em Mangabeiras na tarde do último domingo (19) e deixou pelo menos três pessoas feridas.

O grupo entrou no elevador no 10º andar do edifício, localizado na Avenida Gustavo Paiva. Quando o equipamento chegou no térreo, despencou até o subsolo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e enviou duas viaturas e seis militares ao local.

