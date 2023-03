Adolescente de 17 anos some após marcar encontro em rede social; veja o que se sabe até agora

Uma adolescente de 17 anos desapareceu no Rio de Janeiro na última sexta-feira (17) após marcar um encontro com um homem pelo Facebook.

A mãe de Sthefany Neves, a auxiliar de serviços gerais Gessica Marinho das Neves, contou que a filha saiu de casa, em Belford Roxo, dizendo que iria para um local próximo e estaria de volta 22h.

Gessica saiu de casa na madrugada de sábado (18) para ir para o trabalho e, pela manhã, recebeu um telefonema do marido dizendo que Sthefany não havia dormido em casa.

“Meu pai conseguiu acessar o tablet e achou a conversa dela com esse homem”, disse Gessica ao “Extra”. O rapaz mora em Acari, na Zona Norte do Rio. “Agora o perfil foi apagado”, completou.

A família registrou um boletim de ocorrência na 54ª DP (Belford Roxo) no domingo (19). A investigação sobre o desaparecimento será repassada para o Setor de Descoberta de Paradeiros da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense.

Quem tiver informações sobre a menina pode ligar para o Disque-Denúncia (21 2253-1177).

Caso similar

Nos últimos dias, a história Alessandra Rangel Coelho Santana, de 12 anos, também ganhou repercussão. Desaparecida desde o último dia 6, ela foi finalmente encontrada trancada em um quitinete em São Luís, no Maranhão, no dia 14. De acordo com a Polícia Civil, um homem foi preso acusado de mantê-la em cárcere privado.

Alessandra saiu de casa em Sepetiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, para ir à escola, mas não assistiu às aulas e não retornou à residência. Ela foi vista pela última vez conversando com um homem desconhecido perto do colégio. Desde então o caso era investigado e, na terça-feira passada, policiais encontraram a garota no quitinete em São Luís.

“Nós conseguimos, através de informações entre a delegada do Rio de Janeiro e a nossa equipe de inteligência, chegar ao local do possível cárcere da jovem. Ela se encontrava trancada em uma quitinete no bairro da Divinéia. Estávamos tentando abrir a porta, quando ela abriu a janela. Percebemos realmente que ela ficava trancada dentro da casa. Um crime de sequestro, ela só tem 12 anos de idade”, disse o delegado Marcone Matos ao “G1″.

Um homem, de 25 anos, foi preso suspeito de manter a menina em cárcere privado. Por enquanto, a polícia apura se foi ele quem esteve em Sepetiba e a levou até o Maranhão. Ela teria ido em um carro de aplicativo por 3,1 mil quilômetros, em pelo menos dois dias de viagem, que custou R$ 4 mil.

O caso segue em investigação tanto pelas polícias do Rio de Janeiro, quanto do Maranhão.

