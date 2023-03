Prefeitura de São Paulo realiza maratona hacker focada em público 50+

São Paulo sedia maratona hacker focada em público com mais de 50 anos (Divulgação/Pixabay)

Uma nova edição da maratona hacker voltada para o empreendedorismo e qualidade de vida em São Paulo vem por aí. Desta vez, o Hackathon Ade Sampa (Agência São Paulo de Desenvolvimento) tem como objetivo desenvolver soluções para os desafios da população com mais de 50 anos.

Para se inscrever, os interessados devem acessar o formulário no site da Ade Sampa até quarta-feira (22). A maratona acontecerá entre os dias 24 e 26 e contará com R$ 30 mil em prêmios e brindes. O programa é executado pela Ade Sampa com apoio da Câmara de Vereadores de São Paulo.

Esta edição do Hackathon vai reunir até 100 profissionais a partir dos 18 anos de áreas como marketing, design, programação, desenvolvimento, comunicação, gestão, entre outros. Os selecionados terão que desenvolver soluções focadas no envelhecimento populacional e na longevidade ativa.

O primeiro desafio aborda a qualidade de vida da população com mais de 50 anos e a necessidade de preparação das cidades para atender essas pessoas. Uma medida fundamental é a implementação de políticas públicas que atendam à Política Nacional de Mobilidade Urbana.

Já o segundo desafio tem como tema o empreendedorismo e a geração de renda para esta camada da população no atual momento e no futuro.

Os grupos serão avaliados por uma comissão de especialistas e receberão apoio de rede e capacitação para desenvolvimento dos projetos. As equipes vencedoras receberão um aporte financeiro no valor de R$ 15 mil, para o primeiro lugar, R$ 10 mil, segundo lugar, e R$ 5 mil para o terceiro colocado, além de brindes. O programa também prevê a formação de networking entre os participantes e o desenvolvimento de debates que envolvam os temas.

Programação

A maratona Hacker será realizada no Centro de Inovação Verde Bruno Covas - Hub Green Sampa, na Rua Sumidouro, 580, dentro da Praça Victor Civita, em Pinheiros, nos dias 24, 25 e 26 de março.

No primeiro dia, a partir das 18h, acontecerá um ciclo de apresentação do programa, com palestras de especialistas sobre envelhecimento ativo, organização dos grupos de trabalho e lançamentos dos desafios.

No dia 25, a partir das 9h, os selecionados iniciarão o desenvolvimento das soluções e, no último dia, as soluções serão finalizadas, para a avaliação da banca examinadora, seguida de premiação e encerramento.

Os grupos serão acompanhados com mentorias customizadas e consultorias especializadas, com profissionais ligados ao tema principal de cada desafio. Na fase de finalização, os grupos apresentarão pitches das propostas geradas pelos grupos de trabalho.