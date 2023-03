Mulheres são 90% dos cuidadores em São Paulo, revela estudo

Do total de cuidadores de enfermos, crianças, pessoas com deficiência e idosos no Estado de São Paulo em 2021, 90% eram mulheres, das quais 90% eram parentes e residentes no domicílio, de acordo com estudo da Fundação Seade.

Entre os cuidadores de crianças de até 5 anos, o porcentual de mulheres atingiu 95%, com 94% sendo parentes que residem no domicílio.

Os cuidadores de deficientes compunham o segundo contingente com maior proporção de mulheres (90%), o mesmo ocorrendo com a parcela de cuidadores parentes e que residem no domicílio (93%).

Os cuidadores dos enfermos também eram majoritariamente mulheres (84%) e parentes residentes no domicílio (88%).

Entre os idosos, nas famílias com pessoas de até 70 anos, as mulheres representavam 73% dos cuidadores e 82% eram parentes residentes no domicílio (82%). Já entre os idosos com 71 anos e mais, é maior a proporção de mulheres no trabalho de cuidado (84%) e menor em relação ao parentesco (72%).

A parcela de cuidadores que tinham sob sua responsabilidade mais de uma pessoa varia entre 15% e 26%, com os maiores percentuais observados entre os cuidadores de enfermos e de idosos de até 70 anos.

Responsabilidades

Quase metade dos cuidadores (44%) também era responsável pelos afazeres domésticos. Conciliavam os cuidados com o trabalho no próprio domicílio de forma remunerada 16% dos cuidadores, 12% trabalhavam fora do domicílio e 14% estavam sem trabalho.

Do total de cuidadores, 7% foram contratadas, sendo a maior parte (94%) diretamente pelos moradores do domicílio.

A contratação por cooperativa ou agência corresponde a cerca de 5%, e 32% possuíam curso relacionado aos cuidados ou à área de saúde.

Idade

A maioria dos cuidadores possuía entre 30 e 59 anos (63%). Os cuidadores de crianças com até cinco anos eram mais jovens, com 95% com menos de 60 anos e 20% com menos de 30 anos.

Já os cuidadores de idosos eram mais velhos, com 46% tendo mais de 60 anos nas famílias com idosos de até 70 anos que precisavam de cuidados e 40% naquelas com idosos de 71 anos e mais.