Caso Dani Alves: enquanto aguarda julgamento, jogador organiza torneio na prisão

Preso há quase dois meses em Barcelona por suposto estupro de uma jovem de 23 anos, o jogador brasileiro Dani Alves tem inspirado os detentos do presídio Brians 1 a jogarem futebol e estaria encabeçando a criação de um torneio dentro da cadeia, segundo a imprensa espanhola.

Com o incentivo do jogador, o pedido de uniformes para prática de esportes entre os presos quadriplicou nos últimos meses e o lateral estaria criando uma espécie de liga entre os presos e tem inclusive se destacado nas partidas disputadas no presídio e feito alguns gols.

Desde que seu pedido de liberdade provisória foi negado, a defesa do jogador começa a se preparar para o julgamento do caso, que deve acontecer ainda neste ano e pode decidir o futuro de Dani Alves.

Divórcio

De acordo com a imprensa espanhola, desde que a esposa de Dani Alves, a modelo Joana Sanz, comunicou seu interesse de pedir divórcio, o jogador pouco sai da cela e come muito pouco. Ele ficou muito abalado com a decisão da ex-mulher.

Em uma postagem recente, Joana Sanz deixou claro que quer continuar tocando sua vida: “Você tem que continuar, não é opcional. Você tem que continuar, você tem que seguir em frente. Coisas ruins sempre vão acontecer conosco, umas melhores, outras piores. Com certeza existem desgraças muito maiores do que você pensa que está acontecendo com você. você. Foque no que te faz bem, no meu caso, me faz bem trabalhar”, começou a escrever.

Sobre Dani Alves, ela disse que não deixou de amá-lo. “Eu o amo e o amarei sempre, quem diz que o amor se acaba está se enganando ou não amou de verdade. Mas eu me amo, me respeito e me valorizo muito mais”, disse.