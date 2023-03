Apostador de Mauá (SP) é um dos ganhadores da Lotofácil de sábado

Cinco apostas dividiram o prêmio da Lotofácil de ontem (sábado) e um dos ganhadores fez sua aposta na cidade de Mauá, na Grande São Paulo. Ele os outros quatro ganhadores vão levar para casa R$ 286.517,05.

As outras quatro apostas foram feitas nas cidades de Salvador, na Bahia, Ponta Pora, no Mato Grosso, São Lourenço do Oeste, em Santa Catarina e a última foi feita pelo canal eletrônico da Caixa.

Na segunda faixa de premiação, dos que acertaram 14 números, 551 apostas levarão par casa R$ 778,79. Clique e confira os números sorteados.

Quina segue acumulada

Sábado foi mais um sorteio no qual nenhum apostador levou o prêmio principal da Quina, que para amanhã deve pagar a quem fizer as cinco dezenas a soma de R$ 4,3 milhões. Clique e confira os números sorteados.