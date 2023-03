Saiba como quitar multas de trânsito com até 40% de desconto

Veja o passo a passo para quitar multas com desconto em São Paulo (Divulgação/Freepik)

O governo de São Paulo anunciou na última quarta-feira (15) que motoristas que não recorrerem das multas de trânsito poderão ter um desconto de 40% no valor. Por enquanto, o benefício só vale para as penalidades aplicadas por agentes do Detran (Departamento Estadual de Trânsito).

O desconto foi previsto pelo novo Código de Trânsito Brasileiro em abril de 2021, mas só nesta semana o Estado aderiu ao SNE (Sistema de Notificações Eletrônicas).

O SNE faz parte do Serpro (Serviço Federal de Processamento de Dados) e permite que os motoristas paulistas acessem de maneira online os avisos de notificações de autuações de trânsito do Detran e, futuramente, outros órgãos credenciados como o DER (Departamento de Estradas e Rodagem).

Para ter acesso ao sistema e se beneficiar dos descontos, é necessário fazer o cadastro pelo site. Confira o passo a passo na sequência:

1 – Acesse o app da Carteira Digital de Trânsito (atalho pelos portais do Poupatempo e DetranSP e APP Poupatempo Digital)

2 – Clique em INFRAÇÕES

3 – Selecione a visualização por INFRATOR ou VEÍCULO

Se você escolher POR VEÍCULOS

4 – Selecione o veículo de consulta

5 – Clique sobre a infração para mais informações

6 – Selecione a forma de pagamento (boleto) e a condição de desconto para pagamento;

Na mesma tela também é possível:

– Indicar o real infrator;

– Visualizar em PDF a infração;

Após selecionar a forma de pagamento e demais alterações, se necessário:

7 – Leia os Termos e Condições

8 – Clique no botão RECONHEÇO A INFRAÇÃO

Feito esse procedimento, basta esperar a liberação do boleto para efetuar o pagamento. Ele estará disponível em até 72 horas.

Para oficializar a operação é preciso habilitar, no aplicativo CDT (Carteira Digital de Trânsito), a opção para recebimento das notificações apenas de forma digital. Isso cancela o envio das notificações pelos correios, diminuindo os custos do processo e permitindo aplicação do desconto.