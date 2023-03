Passeio de helicóptero que vitimou amigos custava mais de R$4,6mil

Foram identificadas na noite desta sexta-feira, 17 de março, as quatro vítimas da queda do Helicóptero modelo Robinson R44 que aconteceu na região da Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo.

Conforme informações publicadas pelo G1, os quatro ocupantes da aeronave retornavam para o Campo de Marte após uma viajem para um almoço no Guarujá, litoral paulista.

Além do piloto, João Intorm Neto, de 32 anos, estavam no helicóptero Antônio Cano dos Santos Júnior (42 anos), Caio Lúcio de Benedetto Moreira (30 anos) e Wellington Roberto Palhares (28 anos). Os três passageiros eram amigos e utilizaram os serviços da Helimarte para almoçar no Guarujá.

Antônio Cano dos Santos Júnior e Caio Lúcio de Benedetto Moreira eram funcionários do Mirage Group Brasil e seguiram para o almoço em companhia do amigo Wellington Roberto Palhares, doutorando em Biologia Animal na Unicamp.

Passeio no litoral

Segundo o Major Yuri Morais, comandante do 2º Grupamento de Bombeiros, o destino da aeronave era o Campo de Marte, localizado na Zona Norte da Capital. A queda ocorreu por volta das 14:45 horas entre as ruas Padre Luís Alves Siqueira e James Holland. O acidente teria acontecido após uma possível pane na aeronave.

Ainda em informações divulgadas pelo G1, Sergio Geger, advogado da empresa Helimarte a qual pertencia a aeronave, afirmou que ainda não foram confirmadas as causas do acidente. Sergio também reforçou que a empresa segue prestando suporte aos familiares das vítimas enquanto aguardam o relatório do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) e das autoridades que investigam o caso.

Segundo o catálogo de serviços da Helimarte, dois tipos de voos são ofertados para a região do Guarujá. O pacote incluindo os voos de ida e volta para almoço no Guarujá com tempo de espera para o retorno é oferecido pelo valor de R$4.644,00.

Leia também: Helicóptero cai na Barra Funda e deixa 4 mortos; veja o que se sabe até agora