Influencer de 103 anos incentiva vítima de etarismo a continuar os estudos: “Nunca pare de lutar”

Um caso de etarismo, que é o preconceito relacionado com a idade, abalou as redes sociais nos últimos dias. Um vídeo em que três universitárias debochavam de uma colega de turma por ela ter mais de 40 anos viralizou e causou muita revolta (assista mais abaixo). Enquanto as jovens afirmaram que Patrícia Linares, de 45 anos, já “deveria estar aposentada”, a influencer digital Maria Cardoso, de 103 anos, decidiu mandar uma mensagem de incentivo.

“Esse pensamento está errado. Eu, com 103 anos, sou digital influencer. Vai em busca do que você tem vontade. As mocinhas vão criar maturidade. Bola pra frente, nunca pare de lutar”, disse a influenciadora ao site G1.

Maria é da cidade de Promissão, no interior de São Paulo, e ficou conhecida quando, aos 101 anos, conseguiu um emprego. Na época, ela fez campanha na internet para conseguir uma colocação e acabou recrutada por uma companhia de vinhos. Hoje, ela faz ações de marketing para a empresa e se mantém bem ativa nas redes sociais. “Meu trabalho é uma benção. Faço com amor todas as minhas fotinhos e meus vídeos”, diz ela.

Ela soube por uma neta sobre o que aconteceu com Patrícia e decidiu enviar a mensagem, ressaltando que a estudante não deve se deixar abalar pelas falas das colegas. “Não desiste, não, minha filha. Vai estudar. Deus foi bom. Assim como fez na minha vida, vai fazer na sua também. Aproveite seu tempo e seja feliz”, incentiva.

“Enquanto temos um coração batendo dentro da gente, temos que fazer o que sentimos vontade. Seja qual for o desejo, temos que respeitar. Nunca é tarde pra correr atrás dos sonhos”, ressaltou a idosa.

Relembre o caso

O vídeo que viralizou nas redes sociais mostra as universitárias Bárbara Calixto, Beatriz Pontes e Giovana Cassalatti debochando de uma colega de sala por ter mais de 40 anos. Nas imagens, elas dão risada e dizem que a mulher deveria “estar aposentada”.

“Gente, quiz do dia: como ‘desmatricula’ um colega de sala?”. Logo depois, outra responde: “Mano, ela tem 40 anos já. Era para estar aposentada”. “Realmente”, concorda a terceira.

Em seguida, a estudante que gravava o vídeo disse: “Gente, 40 anos não pode mais fazer faculdade. Eu tenho essa opinião”. Elas chegam a dizer que a mulher “não sabe o que é Google” e acha que é a professora. Assista abaixo:

Logo após a repercussão negativa sobre o vídeo, a estudante Bárbara Calixto se pronunciou e disse que o caso “foi uma brincadeira de mau gosto” e que ela e as outras duas estudantes “estão arrependidas”. A jovem disse que postou a imagem no “close friends” do seu Instagram e nunca imaginou que teria uma repercussão tão grande.

“Nunca foi na intenção de dizer que pessoas de mais idade não podem adquirir uma graduação, pois não tenho esse pensamento. Foi uma fala imprudente e infeliz que tomou uma proporção que não imaginávamos”, disse ela.

Na quinta-feira (16), Giovana Cassalatti, uma das garotas do vídeo, emitiu uma nota, por meio de advogado, alegando ter sofrido ameaça e dizendo que “tomará “medidas jurídicas contra aqueles que ofendem, agridem, disseminam informações falsas” sobre ela.

Ainda na quinta-feira, a Unisagrado, instituição de ensino onde elas cursavam biomedicina, informou que as três estudantes desistiram do curso.

Em nota, a universidade afirmou que “foi instaurado um processo disciplinar e, durante, as três estudantes solicitaram a desistência do curso de Biomedicina; dessa forma, o processo perdeu o objeto e por isso foi finalizado”.

Acolhimento

Patrícia Linares se pronunciou após ver o vídeo. Ela foi foi acolhida pelos demais estudantes da Unisagrado e disse que “não vai desistir” do sonho de cursar biomedicina.

Patrícia contou que não tinha visto e que estava na sala de aula quando soube que tinha um vídeo de pessoas falando mal dela circulando na internet.

“Uma colega veio me dizer que fizeram um vídeo caçoando da minha idade, e aí ela me mostrou o vídeo. Como eu estava com muito medo do trabalho, até porque é algo novo para mim, eu comecei a chorar”, contou a mulher ao site G1.

Uma sobrinha de Patrícia fez uma postagem nas redes sociais destacando as falas cruéis das estudantes e ressaltando que a tia sempre foi batalhadora e que só agora, depois dos 40 anos, teve a oportunidade de realizar o sonho de cursar biomedicina. Ela teve uma onda de apoio, que também refletiu na própria turma. No último dia 10, os colegas se reuniram e fizeram uma homenagem à colega.

Patrícia contou que, mesmo com o preconceito sofrido, não vai desistir de concluir seus estudos. Segundo ela, que era dona de uma loja por 11 anos, mas que foi fechada durante a pandemia, essa é a hora para que ela buscasse a graduação.

“O meu esposo me disse: ‘se você tem o desejo de estudar, a gente vai fazer o possível pra você estudar, pra ter uma nova profissão’. Fechar a loja me abalou demais. Então eu tinha que vivenciar outras coisas. Todo mundo se reuniu pra me ajudar e comecei esse ano a graduação”, relatou ela.

“Não tem essa opção desistir. Nem quando eu era vendedora, nunca desisti das minhas clientes, eu nunca desisti da minha vida. E muito menos pelo meu sonho”, concluiu ela.

Corrente do bem

Universitários com mais de 40 anos criaram uma verdadeira “corrente do bem” para apoiar e acolher Patrícia Linares.

Uma caloura de engenharia, de 42 anos e de Minas Gerais, deu início ao movimento. Laura Cerqueira publicou um relato no Twitter sobre o episódio no último domingo (12). O post viralizou.

“Imagino como tenha sido desagradável [o caso da Patrícia Linares]. Dizer que uma pessoa de 40 anos deveria estar aposentada e não em uma escola é uma mistura de preconceito com falta de empatia”, disse Laura em entrevista ao “G1″, que em sua rede social escreveu: “Para as pirralhas da faculdade de Bauru que debocharam do colega de 40 anos. Prazer! Laura, 42 anos, arquiteta, cursando 2ª faculdade”.