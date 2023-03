Evento em SP reúne autoridades internacionais e nacionais para discutir políticas públicas para infância

Eventos visam discutir as políticas públicas voltadas à infância, em Jundiaí, na Grande SP (Divulgação/Pixabay)

A cidade de Jundiaí, na Grande São Paulo, que é reconhecida como a “Cidade das Crianças”, recebe neste sábado (18) encontros focados em discutir políticas públicas para a infância. Participam representantes de países como Itália, Portugal, Peru e Colômbia, além de autoridades de mais de 50 cidades brasileiras.

O “1º Encontro Brasileiro de Cidades das Crianças” e o “Fórum Internacional das Infâncias” pretendem discutir, apresentar ações e incentivar propostas com foco na criança, especialmente durante a primeira infância, período mais fértil e decisivo na formação do ser humano.

O prefeito de Jundiaí, Luiz Fernando Machado (PSDB), será o anfitrião desses encontros, que contarão com a presença especial do pedagogo e pensador Francesco Tonucci, mais conhecido como Frato, fundador da Rede Mundial Cidade das Crianças, que vem ao Brasil pela primeira vez.

A Rede Mundial Cidade das Crianças existe há 31 anos e é composta por mais de 200 cidades, em 15 países da Europa e da América Latina. Sua proposta é garantir nas localidades integrantes a liberdade e a autonomia das crianças como condição para que as suas sociedades sejam verdadeiramente democráticas.

“Este será um importante debate que teremos satisfação em participar, não apenas porque temos muito a dizer – e sim porque, para Jundiaí, é muito natural e gratificante a valorização que damos à infância. Porque nós somos, sim, com muito orgulho, a Cidade das Crianças”, diz Luiz Fernando Machado.

Debates

Para o “1º Encontro Brasileiro de Cidades das Crianças”, os debates serão nos dias 19 e 20 de março, com os temas “Redes Internacionais”, Promoção da Saúde, “Educação Inovadora” e “Áreas de Brincar”, além de visitas guiadas a equipamentos públicos, a fim de mostrar na prática como as políticas públicas funcionam.

Já a programação do “Fórum Internacional da Infância”, entre os dias 21 e 23 de março, trará os seguintes temas de debate: “Promover a Participação”, “Garantir a Autonomia” e “Direito à Cultura”. No dia 24, das 9h às 12h, acontece a cerimônia de encerramento no parque Mundo das Crianças.