Em depoimento, suspeito de sequestrar menina de 12 anos confessa beijos e carícias

Açougueiro preso por manter menina de 12 anos em cárcere planejava viver com ela, diz polícia (Reprodução/TV Globo)

Após uma audiência de custódia realizada nesta semana, Eduardo da Silva Noronha, de 25 anos, suspeito de sequestrar uma menina de 12 anos no Rio de Janeiro, negou ter mantido relações sexuais com a jovem durante o tempo que esteve com ela.

Conforme publicado pelo EXTRA, a delegada responsável pelo caso, Elen Souto, declarou que o rapaz deu detalhes sobre o período que manteve a adolescente em cárcere privado. Segundo ela, Eduardo declarou em seu depoimento que “beijou, acariciou e teve uma ereção, mas que não teve relações sexuais” com a menina.

O rapaz foi preso em flagrante após ter sequestrado uma adolescente de 12 anos no Rio de Janeiro. Com um carro de aplicativo, Eduardo levou a jovem até São Luís, no Maranhão, e a manteve em cárcere privado por mais de 1 semana.

Após o depoimento, o homem foi liberado, mas será monitorado por tornozeleira eletrônica conforme determinação da Justiça maranhense.

Retorno ao Rio de Janeiro

Na noite da última quinta-feira, 16 de março, a menina de 12 anos desembarcou no Rio de Janeiro e prestou depoimento na DECAV após passar por exames no Instituto Médico-Legal (IML).

Conforme a delegada, a jovem não comentou se teve algum tipo de relação com o suspeito, mas afirmou que dormiram juntos em uma parada na Bahia e no espaço em que foi mantida durante os dias no Maranhão.

“Ficou claro que ela se apegou emocionalmente a ele. Ela não tem ideia da gravidade do que aconteceu e resolveu pedir ajuda para a irmã logo após chegar ao Maranhão, quando encontrou imagens de outras mulheres no celular dele. Ela percebeu neste momento que eles não viviam um romance. Quando ele saiu para trabalhar e a manteve em casa trancada, foi que percebeu que estava sendo mantida como prisioneira”, afirma a delegada.

Conforme informações, Eduardo responderá aos crimes de sequestro e estupro de vulnerável.