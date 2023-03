Curso gratuito sobre inovação em negócios abre inscrições

Pessoas com espírito empreendedor e que desejam transformar suas ideias inovadoras em negócios podem se inscrever na 16a edição da Escola de Inovadores do Centro Paula Souza, em São Paulo. As inscrições para o curso de extensão, que é gratuito, devem ser feitas até este domingo (19).

O curso tem formato online e duração de 40 horas, distribuídas em sete encontros semanais. As aulas são ministradas aos sábados de manhã, ao vivo, por professores de escolas técnicas e faculdades de Tecnologia de São Paulo. As aulas serão gravadas e disponibilizadas depois na plataforma de estudos.

Entre os temas abordados no curso estão gestão empresarial básica, comunicação e marketing, tecnologia aplicada aos negócios e abertura e manutenção de empresas. Segundo o Centro Paula Souza, o participante ainda poderá contar com uma mentoria para construir seu plano de negócio.

Os interessados na escola devem se inscrever gratuitamente pelo site da escola. No ato da inscrição, o candidato vai precisar preencher um formulário e indicar a escola técnica ou a faculdade de Tecnologia mais próxima de sua residência. Não há limite de vagas.

A lista de aprovados será divulgada no dia 31 de março.