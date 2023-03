Cantor sertanejo é acusado de agredir a filha no Paraná

O cantor sertanejo Fernando Cellarius foi formalmente acusado após sua filha, Kauane Cellarius, afirmar ter sido agredida pelo pai. A jovem, de 22 anos, publicou em suas redes sociais um áudio em que afirma ter sido ameaçada com uma arma de fogo. O caso, ocorrido no Paraná, corre na justiça como um caso de violência doméstica.

Conforme informações divulgadas pelo G1, Kauane afirma ter sofrido com agressões físicas e verbais cometidas pelo pai desde sua infância. No entanto, o cantor nega todas as acusações feitas pela filha.

A primeira denúncia feita por Kauane aconteceu diante da Polícia Civil do Paraná, no ano de 2021. Na época, a jovem foi incentivada pelo namorado a denunciar as agressões e conseguiu uma medida protetiva que impedia o pai de se aproximar e entrar em contato com ela.

Na sequência do processo, o Ministério Público denunciou formalmente Fernando por lesão corporal e violência doméstica, sendo que somente em janeiro de 2023 a acusação foi aceita pela justiça transformando Fernando em réu no processo.

Outras denúncias foram feitas

Além das denúncias realizadas por Kauane, outras ex-namoradas de Fernando decidiram denunciar o cantor pelos mesmos crimes.

Em registro na Polícia Civil, uma delas afirma que foi vítima de violência física e psicológica praticada pelo então companheiro.

Por sua vez, outra queixa, realizada em 2020 por uma mulher que prefere permanecer anônima, relata em detalhes algumas das agressões cometidas por Fernando.

“Ele ficou mais agressivo com as palavras e sempre tentava inverter a situação e fazer você se sentir culpada pela discussão, por tê-lo irritado”, afirma a vítima.

Em uma entrevista coletiva, convocada por Fernando e seu advogado, Emerson Ernani Woyceichoski, o cantor negou ter agredido a filha e afirmou que no decorrer do processo provará sua inocência por meio de provas que não serão divulgadas neste momento.

