CaminhaDown São Paulo celebra neste sábado o Dia Internacional da Síndrome de Down

Para celebrar o Dia Internacional da Síndrome de Down, comemorado oficialmente em 21 de março, a cidade de São Paulo sedia neste sábado (18) o evento CaminhaDown São Paulo e Bike Down 2023, que visa a inclusão, acessibilidade, produtos e serviços para a pessoa com deficiência intelectual, autismo e Síndrome de Down.

A ação reúne organizações do terceiro setor e profissionais. Neste ano, ela será realizada no Parque Jardim das Perdizes, parque que possui o Selo de Acessibilidade concedido pela Comissão Permanente de Acessibilidade, órgão vinculado à Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência.

O horário de chegada, pelo Portão 03, é a partir das 8h. A abertura para a caminhada acontece às 10h.

Ação global

O CaminhaDown acontece simultaneamente em várias cidades brasileiras, por inspiração das caminhadas por arrecadação de recursos que ocorrem também em outros continentes.

Na capital paulista, o CaminhaDown São Paulo foi idealizado por Rosana Bignami, professora e mãe de uma pessoa com a trissomia 21 - nome científico da Síndrome de Down.

O CaminhaDown São Paulo também é uma rede de apoio à inclusão da pessoa com deficiência intelectual. Durante a pandemia, o evento aconteceu online. Neste ano, será presencial.