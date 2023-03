Apostou na Lotofácil? Veja os números sorteados neste sábado

Apostadores da Lotofácil que acertarem as quinze dezenas sorteadas neste sábado pela Caixa Econômica Federal podem levar para casa um prêmio estimado em R$ 1,5 milhão.

Confira os números sorteados para a Lotofácil deste sábado:

01, 03, 04, 06, 08, 09, 11, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 25

2 sortudos

No sorteio desta sexta-feira, dois sortudos levaram o prêmio principal da loteria. As duas apostas foram feitas pelo Canal Eletrônico da Caixa, por isso não é possível identificar a origem da aposta. Cada um deles ganhou R$ 862.399,82.

Na segunda faixa de premiação, 287 apostas acertaram 14 números e cada uma delas ganhou R$ 1.800,15.

Também foram premiados os apostadores que acertaram apenas 13 números. Foram 9977 e cada um deles ganhou R$ 25.

Dupla Sena paga R$ 1 milhão

A Dupla Sena está com prêmio estimado de R$ 1 milhão para quem acertar os seis números do primeiro sorteio. O prêmio do segundo sorteio é estimado em R$

Veja os números sorteados:

1º Sorteio

02, 16, 22, 29, 35, 39

2º Sorteio

19, 24, 31, 37, 44, 45