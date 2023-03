Acumulada, Quina sorteia R$ 3,2 milhões; confira os números

A Quina vem de uma série de sorteios sem ganhadores e promete pagar neste sábado para quem acertar as cinco dezenas sorteadas um prêmio de R$ 3,2 milhões, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Veja os números sorteados para a Quina neste sábado:

08, 36, 43, 60, 69

LEIA TAMBÉM: Hoje tem Mega-Sena de R$ 43,9 milhões; veja os números sorteados

Sem ganhadores

No sorteio desta sexta-feira, ninguém levou o prêmio principal para casa. Quem chegou mais perto de botar as mãos no dinheiro da Quina foram 86 apostas que acertaram a quadra e cada uma delas ganhou R$ 4.184,31.

Na faixa dos três acertos, 5,5 mil apostas ganharam prêmios individuais de R$ 62,31.

Dupla Sena paga R$ 906 mil

A Dupla Sena está com prêmio estimado de R$ 906 mil para quem acertar os seis números do primeiro sorteio. O prêmio do segundo sorteio é estimado em R$ 49 mil

Veja os números sorteados:

1º Sorteio

02, 16, 22, 29, 35, 39

2º Sorteio

19, 24, 31, 37, 44, 45